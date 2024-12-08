Жирні відкладення від їжі можна легко відмити, якщо знати певний секрет, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.

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Лайфхак відмивання жиру

Блогерка розповіла, що в контейнер треба додати трохи миючого засобу. Всередину треба поставити один паперовий рушник або серветку. Зверху залийте все теплою водою й закрийте кришкою. Далі треба декілька секунд потрусити вміст. Завдяки цьому методу серветка поглине на себе увесь бруд.

Коли побачите, що серветка вивела усі залишки їжі – виливайте й промивайте під проточною водою. Цей метод навіть не потребує губки для миття посуду. За словами жінки, завдяки цьому методу контейнер буде ідеально чистим.

Ідеальне відмивання пластикового контейнера: дивіться відео

Як вивести застарілий жир

Інколи буває й так, що контейнери чи будь-який інший посуд стоїть тривалий час немитий. Щоб застарілий жир вивести, варто скористатися кількома лайфхаками.

Оцет з содою чудово видаляють жирні плями. Вам треба насипати соду на жирний посуд, додати оцет й залишити на 15 хвилин. Після цього протріть все губкою й змийте водою.

Якщо ж ви не любите мити посуд народними методами на основі оцту, який доволі специфічно пахне, то варто скористатися гарячою водою та миючим засобом. Він призначений для того, щоб відмивати жир, тому якщо він застарілий, достатньо буде лише дати посуду трохи часу, аби вода з миючим роз’їла жир.