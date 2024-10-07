Быстрая чистка тканевого дивана от всех видов пятен: будет как новенький

Любой диван из ткани может стать ценным дополнением к интерьеру гостиной. Впрочем, даже если вы очень осторожны, рано или поздно на нем появятся пятна, и разбираться с ними лучше оперативно.

Тканевый диван, если его регулярно и вовремя не чистить, уже за считанные годы может превратиться в одно большое пятно. Но перед тем, как начать его очищать, нужно узнать о нескольких основных правилах, чтобы не испортить мебель, пишет Pufetto.

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Как почистить диван из ткани

Есть несколько основных шагов, которых нужно придерживаться, чтобы ваш диван всегда был чистым и приятным на ощупь. Если он не очень грязный, их будет вполне достаточно.

Удалите мелкий мусор пылесосом с мягкой насадкой. А если ткань ворсистая, лучше использовать ковровую выбивалку. Простыню нужно намочить, хорошо отжать и застелить ею диван. После этого начинайте выбивание так, как делаете это с коврами.

с мягкой насадкой. А если ткань ворсистая, лучше использовать ковровую выбивалку. Простыню нужно намочить, хорошо отжать и застелить ею диван. После этого начинайте выбивание так, как делаете это с коврами. Уберите твердые загрязнения ножом или шпателем. Впрочем, этот шаг с ворсистыми покрытиями нужно пропустить – вместо этого размочите грязь пеной из хозяйственного мыла.

или шпателем. Впрочем, этот шаг с ворсистыми покрытиями нужно пропустить – вместо этого размочите грязь пеной из хозяйственного мыла. Плямы устраните с помощью универсальной бытовой химии для ковров и мягкой мебели. Или же используйте шампунь, вспененное в воде мыло или раствор уксуса. Делать его нужно из 2 столовых ложек уксуса, размешанных в стакане воды.

Этих действий должно быть достаточно для элементарных загрязнений, а вот с некоторыми другими пятнами нужно будет работать серьезнее.



Диван из ткани можно почистить / Фото Pexels

Как почистить пятно из мочи

Это сложное загрязнение с неприятным резким запахом. Сразу же после того, как заметите его, место нужно промокнуть сухой салфеткой и промыть с жидким мылом, и химсредствами для мягкой мебели.

Цветной обивке поможет раствор из уксуса и воды. Светлую мебель нужно чистить смесью из столовой ложки лимонной кислоты и 10 столовых ложек воды.

Как почистить жирное пятно

Прежде всего, пятно нужно засыпать солью. После того, как жир впитается, смочите его пеной из моющего средства и смойте водой. Дождитесь, пока пятно высохнет.

Также помогает метод с ватным диском, смоченным глицерином.

Как отмыть пятно от вина

Салфеткой нужно промокнуть место, где пролился напиток, а затем засыпать солью. Когда она впитается, соль соберите мягкой щеткой и промойте этиловым спиртом, впоследствии – мыльной пеной.

Как почистить пятна от пива и кофе

Пятно нужно промокнуть и протереть мыльным раствором, в который добавляется 1 столовая ложка уксуса.