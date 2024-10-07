Швидке чищення тканинного дивана від усіх видів плям: буде як новенький

Будь-який диван з тканини може стати цінним доповненням до інтер'єру вітальні. Втім, навіть якщо ви дуже обережні, рано чи пізно на ньому з'являться плями, і розбиратися із ними краще оперативно.

Тканинний диван, якщо його регулярно і вчасно не чистити, вже за лічені роки може перетворитися на одну велику пляму. Але перед тим, як почати його очищувати, потрібно дізнатися про кілька основних правил, аби не зіпсувати меблі, пише Pufetto.

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Як почистити диван з тканини

Є кілька основних кроків, яких потрібно дотримуватися, аби ваш диван завжди був чистим та приємним на дотик. Якщо він не дуже брудний, їх буде цілком достатньо.

Видаліть дрібне сміття пилососом з м'якою насадкою. А якщо тканина ворсиста, краще використати килимову вибивачку. Простирадло потрібо намочити, добре віджати та застелити ним диван. Після цього починайте вибивання так, як робите це з килимами.

з м'якою насадкою. А якщо тканина ворсиста, краще використати килимову вибивачку. Простирадло потрібо намочити, добре віджати та застелити ним диван. Після цього починайте вибивання так, як робите це з килимами. Приберіть тверді забруднення ножем чи шпателем. Втім, цей крок з ворсистими покриттями потрібно пропустити – натомість розмочіть бруд піною з господарського мила.

чи шпателем. Втім, цей крок з ворсистими покриттями потрібно пропустити – натомість розмочіть бруд піною з господарського мила. Плями усуньте за допомогою універсальної побутової хімії для килимів та м'яких меблів. Або ж використайте шампунь, спінене у воді мило чи розчин оцту. Робити його потрібно з 2 столових ложок оцту, розмішаних у стакані води.

Цих дій має бути досить для елементарних забруднень, а ось з деякими іншими плямами потрібно буде працювати серйозніше.



Диван з тканини можна почистити / Фото Pexels

Як почистити пляму з сечі

Це складне забруднення з неприємним різким запахом. Відразу ж після того, як помітите його, місце потрібно промокнути сухою серветкою та промити з рідким милом, та хімзасобами для м'яких меблів.

Кольоровій оббивці допоможе розчин з оцту та води. Світлі меблі потрібно чистити сумішшю зі столової ложки лимонної кислоти та 10 столових ложок води.

Як почистити жирну пляму

Перш за все, пляму потрібно засипати сіллю. Після того, як жир вбереться, змочіть її піною з мийного засобу та змийте водою. Дочекайтеся, поки пляма висохне.

Також допомагає метод з ватним диском, змоченим гліцерином.

Як відмити пляму від вина

Серветкою потрібно промокнути місце, де пролився напій, а потім засипати сіллю. Коли вона вбереться, сіль зберіть м'якою щіткою та промийте етиловим спиртом, згодом – мильною піною.

Як почистити плями від пива та кави

Пляму потрібно промокнути та протерти мильним розчином, у який додається 1 столова ложка оцту.