На садовій ділянці дуже рідко можна не знайти яблуню, адже це плодове дерево є одним з найбільш популярних. Здебільшого через великі, соковиті плоди та відносну простоту у догляд. Та Поради 24 розповідають, що яблуні все ж потрібна деяка підготовка до зими, аби наступного року вона вразила вас непересічним врожаєм.

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Як підготувати яблуню до підгодівлі

Підживлення яблунь – це важлива частина осіннього догляду за деревами, але братися на нього потрібно не в першу чергу. Перед цим дуже важливо виконати ще ряд справ, які допоможуть підготувати дерева до хорошої зимівлі.

Перш за все, потрібно прибрати опале листя – так ви не дозволите різним хвороботворним організмам розмножуватися поряд з деревами та шкодити їм. Ще один важливий крок перед підживленням – це санітарна обрізка.

Що таке санітарна обрізка?

Цей процес передбачає видалення засохлих, старих та хворих гілок. Після її проведення не можна також забути й про обробку пошкоджень на деревині садовим варом.

Наступне завдання – зачищення кори від мохів та лишайників. Дуже часто садівники просто не звертають уваги на ці утворення на стовбурі, а дарма. Виявляється, вчасне очищення кори допоможе убезпечити стовбур від засихання.

Видаляти мохи може шляхом зішкрібання – мішковиною, щіткою чи скербком. Для обробки ранок, що утворилися потім, можна використати перекис водню, або ж садовий вар.



Яблуні потрібно підготувати до підживлення / Фото Pexels

Чим підживлювати яблуні восени

Важливо пам'ятати, що основне підживлення яблунь проводиться навесні, коли застосовують селітру та азотно-фосфорні й калійні добрива. Також тоді вносять багато органічних добрив для утворення зеленої маси.

Натомість восени садівники радять обмежитися мінеральними підживленнями. В осінні добрива ніколи не додають азот, адже вони мають сприяти підготовці дерев до холодів. Потрібні ці підживлення для того, щоб молоде гілля зміцнило кору та краще перенесло зиму.

Ось чотири основні правила внесення добрив.