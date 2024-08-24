Как отмыть противень духовки: будет сиять как новый

Отмыть противень духовки – дело непростое, поскольку жир прочно прикипает и обычные средства не всегда могут с ним справиться. Однако эксперты отметили, что для эффективной отчистки понадобятся простые и недорогие средства.

Грязный противень способен ухудшить вкус блюд, поэтому лучше сразу избавляться от любых загрязнений, чтобы со временем они не накапливались. Лучше мыть его вручную, чем в посудомоечной машине, а все из-за того, что алюминий не предназначен для машинного мытья.

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Даже несмотря на то, что противень с антипригарным покрытием можно мыть в посудомойке, средства, которые в ней используются, могут быть слишком агрессивными, поэтому лучше проводить мытье вручную.

Очистка содой и перекисью водорода

Сода и перекись водорода способны прекрасно отчистить жир. Сначала счистите с противня все механически скребком и высушите его. После этого в небольшой миске смешайте полстакана соды с 2 – 3 столовыми ложками перекиси водорода. Средство должно по консистенции напоминать зубную пасту.

Далее эту смесь надо распределить по всему противню и оставить на 15 минут. Средство размягчит отложения жира и грязи, поэтому вам останется только протереть поверхность абразивной стороной губки, сполоснуть и высушить.



Лучшие способы очистки противня / Фото Napoleon

Очистка содой и уксусом

Вместе с содой хорошо работает уксус, потому что создают пену, которая разрушает загрязнения на противне. Сначала противень надо промыть, но не вытирать насухо. Посыпьте его сверху щедро содой, а сверху залейте уксусом. Сода с уксусом вступят в реакцию и начнут выделять пену. Средство надо оставить на 15 минут, а дальше потереть и промыть под струей воды.

Очистка содой со средством для мытья посуды

Если надо справиться со старым жиром – используйте средство для мытья посуды, а сода только усилит его свойства. Сначала промойте противень, а потом засыпьте его содой и полейте средством для мытья посуды. По желанию можете соединить соду с моющим средством до создания пасты и нанеси на противень.

Оставьте содержимое соды с жидкостью на 20 минут, а потом губкой счистите все загрязнения, сполосните и хорошо высушите.