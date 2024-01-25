Для того, чтобы поддерживать свою стиральную машинку в идеальном состоянии, а также уберечь свою одежду от разнообразных зацепок и избежать лишнего ремонта, лучше постирать некоторые вещи руками, а не класть их в машинку.

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Вещи ручной стирки

Это может показаться очевидным, но все же стоит включить и этот пункт. Возможно, иногда у вас возникает соблазн положить такие вещи вместе с другими в стиральную машинку, и вы спрашиваете себя: а в чем вред?

И все же стоит помнить, что предупреждение о ручной стирке печатают на этикетках неспроста, поэтому лучше не использовать стиральную машину, чтобы убедиться, что они прослужат долгие годы. То же касается и вещей, которые следует отдавать в химчистку.

Хрупкие ткани

Даже если на изделии прямо не написано, что его нельзя стирать в стиральной машинке, вам нужно быть благоразумными. Вещи из шелка, атласа, шифона или кружева могут легко повредиться или порваться в барабане стиральной машины, даже если вы выбираете цикл деликатной стирки.

Поэтому для того, чтобы избежать шанса, что они испортятся, лучше избегать того, чтобы вообще класть их в стиральную машинку.

Что-либо украшенное

Если у вас есть юбка или блузка с блестками или пайетками, она подойдет идеально для эффектной прогулки, но совсем не для стиральной машинки. Клей, который держит эти крошечные кусочки там, где они должны быть, может легко распушиться и испортиться в горячей воде, и даже если украшения пришиты на ткань, они могут легко повредиться или испортиться.

Некоторые свитера

В основном свитера нормально переносят стирку в стиральной машинке, однако существуют некоторые исключения. Если ваш любимый свитер изготовлен из кашемира или шерсти, он может быть таким, что должен быть постиран в химчистке.



Не все свитера можно стирать в стиральной машинке / Фото Pexels

Впрочем, слишком большое количество химчисток также может навредить одежде, поэтому здесь вы можете проявить немного бунтарства. Если вы и стираете такие вещи в машинке, убедитесь, что вы включили деликатный цикл стирки и используете холодную воду, чтобы избежать усадки.

Кожа и замша

Ваша невероятная замшевая куртка может серьезно испортиться даже в случае, если вы будете слишком долго гулять в ней под дождем. Поэтому класть такую вещь в стиральную машинку – это дважды плохая идея. Тогда на материале появятся темные пятна от воды, которые вам будет очень сложно вывести.

То же касается и кожи – и неважно, настоящая она, или нет. От стирки она начнет трескаться и высохнет.