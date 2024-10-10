Решетки в духовке будут блестеть: хитрые лайфхаки, которые помогут их отмыть

Каждая хозяйка знакома грязными решетками, которые покрываются липкой грязью. Она довольно неприятна на ощупь да и на вид, поэтому их можно снова сделать блестящими благодаря нескольким лайфхакам.

Если часто пользоваться духовкой, то она быстро загрязнится, пишет Bob Vila. Чтобы на ней не накапливался жир, грязь и пригоревшие кусочки пищи, стоит регулярно чистить решетки. Помогут вам в этом бытовые предметы, которые есть дома у каждого.

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Средство для мытья посуды и соль

На дно ванной постелите старую тряпку, а сверху поставьте решетку для духовки. Сверху обработайте ее горячей водой, а потом налейте сверху полстакана моющего средства для посуды. Оставьте решетки на ночь, а утром смойте.

Вместо моющего средства можно воспользоваться пищевой содой, а затем сбрызнуть ее уксусом. После пенообразования решетки надо поставить в горячую воду и погрузить на ночь. Чтобы удалить жир, протрите решетки утром старой зубной щеткой. Чтобы чистка была абразивной, обмакните зубную щетку в соль.

Пакет для мусора и нашатырный спирт

Поместите решетки в пакет для мусора, предварительно обработав их нашатырным спиртом. Мешок завяжите и оставьте на ночь. Эту процедуру важно выполнять на свежем воздухе. Утром будьте очень осторожными, поскольку поры аммиака могут быть довольно сильными. Решетки чистить не нужно, только промыть с помощью душевой лейки.



Решетки духовки можно легко отмыть / Фото Pexels

Паста с эфирным маслом

Пищевую соду и уксус смешайте с несколькими каплями эфирного масла апельсина, которое имеет мощные противомикробные соединения. Пасту нанесите на решетки и оставьте на 8 часов, а затем протрите, чтобы удалить жир и грязь и хорошо промойте водой.

Алюминиевая фольга и таблетки для посудомойки

Решетки заверните в фольгу и поместите в ванну, наполненную горячей водой. Таблетку для посудомоечной машины опустите в воду и дайте настояться решетке 2 часа. Затем снимите фольгу, а жир сможете легко отчистить старой зубной щеткой.