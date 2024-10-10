Решітки в духовці будуть блищати: хитрі лайфхаки, які допоможуть їх відмити

Кожна господиня знайома брудними решітками, які покриваються липким брудом. Він досить неприємний на дотик та й на вигляд, тому їх можна знову зробити блискучими завдяки кільком лайфхакам.

Якщо часто користуватися духовкою, то вона швидко забрудниться, пише Bob Vila. Щоб на ній не накопичувався жир, бруд та пригорілі шматочки їжі, варто регулярно чистити решітки. Допоможуть вам в цьому побутові предмети, які є вдома в кожного.

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Засіб для миття посуду та сіль

На дно ванної постеліть стару ганчірку, а зверху поставте решітку для духовки. Зверху обробіть її гарячою водою, а тоді налийте зверху пів склянки миючого засобу для посуду. Залишіть решітки на ніч, а зранку змийте.

Замість миючого засобу можна скористатися харчовою содою, а потім збризнути її оцтом. Після піноутворення решітки треба поставити у гарячу воду та занурити на ніч. Щоб видалити жир, протріть решітки вранці старою зубною щіткою. Щоб чищення було абразивним, вмочіть зубну щітку в сіль.

Пакет для сміття та нашатирний спирт

Помістіть решітки в пакет для сміття, попередньо обробивши їх нашатирним спиртом. Мішок зав’яжіть й залишіть на ніч. Цю процедуру важливо виконувати на свіжому повітрі. Вранці будьте дуже обережними, оскільки пори аміаку можуть бути доволі сильними. Решітки чистити не потрібно, лише промити за допомогою душової лійки.



Решітки духовки можна легко відмити / Фото Pexels

Паста з ефірною олією

Харчову соду та оцет змішайте з кількома краплями ефірної олії апельсина, яка має потужні протимікробні сполуки. Пасту нанесіть на решітки й залишіть на 8 годин, а потім протріть, щоб видалити жир та бруд й добре промийте водою.

Алюмінієва фольга та таблетки для посудомийки

Решітки загорніть у фольгу та помістіть у ванну, наповнену гарячою водою. Таблетку для посудомийної машини опустіть у воду та дайте настоятися решітці 2 години. Потім зніміть фольгу, а жир зможете легко відчистити старою зубною щіткою.