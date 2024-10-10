Ацетилсаліцилова кислота допомагає швидше впоратися з побутовими проблемами, ніж деякі професійні засоби, пишу ProstoWay. Господині перуть за допомогою аспірину світлі речі, виводять плями та накип. Як правильно користуватися пігулкою – читайте нижче.

Читайте також Для чого потрібні дві кнопки на бачку унітаза: про це знають одиниці

Аспірин проти плям

Таблетка чудово виводить плями. Щоб побачити результат, потрібно 5 літрах води розчинити 6 таблеток аспірину й замочити в ємності брудний одяг на кілька годин, після цього речі випрати звичайним способом.

Аспірин для відбілювання

Щоб повернути білим речам знову чудовий вигляд, треба кілька таблеток аспірину змішати з порошком для прання й засипати в машинку. Тоді виперіть речі, як завжди й помітите, як вони значно стануть світлішими після прання.



Аспірин допомагає вивести плями та іржу / Фото Pexels

Аспірин від накипу

За пральною машинкою треба не лише доглядати зовні, але й внутрішньо, оскільки всередині вона може бути вся в накипі. Три таблетки аспірину змішайте з кондиціонером й засипте в контейнер пральної машинки, тоді увімкніть режим холодного прання без одягу.

Добриво для рослин

В аспірині міститься ацетилсаліцилова кислота, яка може стимулювати ріст кімнатних рослин та зробити їх стійкими до захворювань. Також за допомогою аспірину зрізані квіти можуть довше стояти. Кілька подрібнених таблеток треба додати у вазу з квітами. Це допоможе зберегти воду чистою, оскільки аспірин буде вбивати бактерії.

Пом’якшення шкіри ніг

Якщо шкіра ніг сильно огрубіла, то для її пом’якшення можна скористатися аспірином. Розітріть 5 таблеток в порошок та змішайте його з чайною ложкою лимонного соку та чайною ложкою води. Цю пасту треба нанести на огрубілу шкіру стопи й залишити на 10 хвилин, а після цього змити й нанести живильний крем.

Усунення іржі

Аспірин корисний тим, що здатен позбавити предмети заіржавілості. Спочатку їх треба змочити, а тоді посипати подрібненим аспірином. Залишіть предмети на 15 хвилин та промийте водою.