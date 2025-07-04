Но есть несколько проверенных народных способов, которые помогут быстро вернуть рукам опрятный вид. О них расскажет 24 Канал.

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Что поможет отмыть руки от шелковицы

Лимонный сок или уксус

Кислота эффективно растворяет краситель шелковицы. Просто натрите руки долькой лимона или смочите ватный диск в уксусе и протрите загрязненные участки. После этого обязательно помойте руки с мылом и нанесите увлажняющий крем.

Кстати лимонный сок также поможет отмыть руки от орехов, которые также очень сильно окрашивают руки.

Сода и соль

Смешайте чайную ложку пищевой соды с щепоткой соли и несколькими каплями воды до состояния пасты. Нанесите на руки, мягко потрите, а затем смойте. Средство работает как природный скраб.

Зубная паста

Нанесите немного пасты на пальцы и ладони, потрите руками, как при мытье, и смойте водой. Фтор и абразивные вещества в составе пасты помогают вывести пятна.



Как отмыть руки от шелковицы / Фото Unsplash

Молочная сыворотка или кислое молоко

Молочная кислота мягко отбеливает кожу. Замочите руки на 5 – 10 минут в теплой простокваше или сыворотке, затем промойте.

Спирт или антисептик

Если ничего другого под рукой нет, поможет обычный спиртовой антисептик. Он хорошо растворяет красители, однако может сушить кожу, поэтому после очистки смажьте руки кремом.

Чтобы избежать пятен – собирайте шелковицу в перчатках или предварительно натрите руки маслом: это создаст защитную пленку. Но даже вымазав руки, вы теперь знаете, как быстро и безопасно вернуть рукам чистоту.