Проще простого: 5 способов отмыть шелковицу с рук и лица

Шелковица – это очень вкусная ягода, которой точно нужно наедаться в июне. Вот только отмыть ее потом от кожицы бывает не так и просто.

Шелковицу любят многие, и как только она созревает на деревьях, все бегут ее собирать. Но вот после нее и зубы, и руки, и лицо приобретает интересный сине-фиолетовый оттенок. Впрочем, к счастью, есть несколько проверенных способов, которые помогут отмыть пятна с лица.

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Зеленая шелковица

Опытные любители шелковицы уже давно знают, что первый проверенный способ убрать пятна с рук – это та самая шелковица, только еще зеленая. Процесс на самом деле очень прост: нужно сорвать зеленых ягод и растереть их между пальцев.

Ломтик лимона

Если зеленых ягод найти не удалось, тогда на помощь придет лимон. Он может отбелить кожу, поэтому поможет отмыть и руки, и зубы, и все лицо. Вы также можете потереть частичкой лимона под ногтями, чтобы убрать лишние пятна там.



Лимон поможет отмыть шелковицу / Фото Pexels

Смородина красная

Вот еще один метод отмыть шелковицу с рук – это найти несколько ягод красной смородины. Их нужно просто раздавить и потереть грязные места.

Щавель

Он содержит кислоту, которая поможет смыть пятна от шелковицы. Возьмите несколько листочков щавеля и попробуйте растереть его между ладонями.

Лимонная кислота

Она, как и лимон, имеет отбеливающий эффект. Вам нужно сделать раствор лимонной кислоты в пропорции 1 пакет кислоты на 1,5 литра теплой воды. Руки в такой ванночке нужно подержать 10 минут.