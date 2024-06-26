Простіше простого: 5 способів відмити шовковицю з рук та лиця

Шовковиця – це дуже смачна ягода, якою точно потрібно наїдатися у червні. Ось тільки відмити її потім від шкіри буває не так і просто.

Шовковицю люблять чимало людей, і щойно вона достигає на деревах, всі біжать її збирати. Та ось після неї й зуби, і руки, і лице набуває цікавого синьо-фіолетового відтінку. Втім, на щастя, є кілька перевірених способів, які допоможуть відмити плями з лиця.

Цікаво Ніколи не кладіть ці 5 продуктів у пластикові контейнери: вони зіпсуються майже відразу

Зелена шовковиця

Досвідчені любителі шовковиці вже давно знають, що перший перевірений спосіб прибрати плями з рук – це та сама шовковиця, тільки ще зелена. Процес насправді дуже простий: потрібно зірвати зелених ягід та розтерти їх між пальців.

Скибочка лимона

Якщо зелених ягід знайти не вдалося, тоді на допомогу прийде лимон. Він може відбілити шкіру, тож допоможе відмити й руки, й зуби, і все лице. Ви також можете потерти частинкою лимона під нігтями, щоб прибрати зайві плями там.



Лимон допоможе відмити шовковицю / Фото Pexels

Смородина червона

Ось ще один метод відмити шовковицю з рук – це знайти кілька ягід червоної смородини. Їх потрібно просто розчавити та потерти брудні місця.

Щавель

Він містить кислоту, яка допоможе змити плями від шовковиці. Візьміть кілька листочків щавлю та спробуйте розтерти його між долонями.

Лимонна кислота

Вона, як і лимон, має відбілювальний ефект. Вам потрібно зробити розчин лимонної кислоти у пропорції 1 пакет кислоти на 1,5 літра теплої води. Руки у такій ванночці потрібно потримати 10 хвилин.