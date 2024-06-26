Пластикові місткості з кришкою вже давно стали неймовірно зручною альтернативою для різних кошиків, баночок та коробочок. І тоді як для одних продуктів таке зберігання підходить добре, інші класти у контейнери не можна ніколи.

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Попри те, що чимало господинь обирають саме цей посуд для організації усіх своїх кухонних запасів, все ж є кілька видів продуктів, які категорично не можна складати у такі місткості, адже тоді вони зіпсуються і будуть небезпечними для вживання.

Гаряча їжа

Пластик під час взаємодії з продуктами високої температури може відразу виділяти небезпечні токсичні речовини, тож складати щойно приготовану їжу у контейнери не варто. Краще зачекати, поки вона охолоне, а вже потім розподілити її у різну тару.

Апельсини, лимони, помідори

Всі ці продукти – кислі. І, виявляється, вони можуть негативно впливати на пластик, який під їхнім впливом почне окислюватися, і через це їжа може набути характерного смаку та запаху.



Апельсини не можна класти в пластикові контейнери / Фото Pexels

Гострі соуси та ферментовані продукти

Така їжа може руйнувати пластик, а окрім того й провокувати виділення токсичних речовин.

Яйця та страви з яєць

Дуже часто господині складають зварені яйця у пластикові контейнери. Втім, з цим варто бути досить обережними. Якщо ви будете залишати їх там надто надовго, це може призвести до виникнення сальмонельозу та кишкової палички.

Молоко та молочні продукти

Вони псуються швидше, ніж у холодильнику без спеціальної тари. Тож краще не перекладати їх у контейнери.

Загальне правило користування пластиковою тарою таке – туди варто класти тільки ту їжу, яку ви плануєте з'їсти найближчим часом, а ось для тривалого зберігання такий посуд не підходить.

Втім, є кілька винятків: сухі крупи, борошно, печиво та цукор. Ви спокійно можете пересипати ці продукти у герметичні контейнери з кришкою та не турбуватися про їхню безпеку.