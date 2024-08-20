Накипь со сковородки исчезнет: избавиться от нее можно за несколько минут

Сковородка из-за постоянного контакта с огнем и жиром может очень быстро покрываться нагаром и грязью, которую трудно почистить. И все же сделать это вполне возможно.

Конечно, у вас в шкафу найдется по крайней мере одна сковородка, которая выглядит ужасно из-за того, что все ее дно покрыто черным нагаром и жиром. Но просто тереть ее для очистки нельзя, ведь это может повредить покрытие посуды. Советы 24 делятся несколькими способами, которые вам пригодятся.

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Как почистить сковородку

Один из самых популярных способов – это просто набрать в сковородку воды и поставить ее на огонь. Вода должна кипеть в ней до 15 минут, а после этого посуду нужно снять с огня и промыть под проточной водой. Обычная губка для посуды поможет справиться даже с застарелыми загрязнениями.

Но очень часто для чистки используют также такие средства, как уксус и сода. Сковородку с нагаром для очистки нужно перевернуть дном вверх, а затем посыпать содой. После этого залейте уксусом и подождите несколько минут. Когда произойдет реакция, можно будет просто потереть дно губкой и хорошо помыть.

Впрочем, для различных материалов сковородок нужно использовать различные способы очистки, чтобы не навредить покрытию посуды.



Сковородки нужно тщательно чистить / Фото Pexels

Чугун

Изделия из этого сплава тяжелые, поэтому этот универсальный инструмент твердый и устойчивый к царапинам и сколам. В уходе он неприхотлив и может служить очень долго. И регулярная профилактика поможет избежать накопления нагара и накипи. После приготовления пищи нужно удалять остатки пищи с поверхности и мойте изделие.

Делать это можно так:

вручную горячей водой, с небольшим количеством моющего средства;

протереть мелкопористым текстилем или полотенцем из целлюлозы;

нанести слой растительного масла на поверхность.

Керамика

Керамические сковородки уже не так устойчивы к повреждениям, поэтому с ними нужно быть достаточно осторожными. Старайтесь бумагой удалять остатки пищи, а затем для очистки залейте 1 часть уксуса и 4 части воды. Доведите раствор до кипения и оставьте на две минуты.

Дайте постоять до остывания, а затем смойте жидкость. Не забудьте промыть посуду под проточной водой.

Антипригарное покрытие

Такая посуда идеальна для приготовления пищи, но и чистить ее не очень просто. Сначала нужно заполнить дно сковородки содой, а затем влить несколько капель моющего средства, и не смешивать. Налейте в сковородку воду и поставьте ее на небольшой огонь. Подождите, пока не начнут образовываться пузырьки.

Оставьте на огне на 20 минут. Слейте воду и снова засыпьте дно содой, а после этого потрите мягкой губкой. Сковородку нужно промыть под проточной водой и насухо вытереть чистым полотенцем.