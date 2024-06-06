Следы от скотча исчезнут с окон: вот надежный способ их отмыть

Скотч может оставлять немало следов на окнах, и убрать их обычными средствами, которые обычно используют для чистки, чаще всего не удается.

После снятия скотча с оконных стекол могут оставаться следы от клея. И они выглядят очень неприятно и портят общий вид окна. И для того, чтобы убрать следы, нужно знать специальные средства.

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Растительное масло

Вам нужно взять спонжи или вату, а после этого смочить их в масле. Этим спонжем потрите клей. И всего за 15 минут клей должен размякнуть, и его можно будет легко удалить тряпкой или даже сухой губкой.

Для этого способа можно использовать любое растительное масло – даже эфирное.

Растворители

Конечно, удалить клей со стекла можно и с помощью различных растворителей:

ацетон;

бензин;

вайт-спирит.

Но перед тем, как начинать использовать такие средства, нужно открыть окна, ведь жидкости достаточно сильно и резко пахнут. И чтобы на окнах не осталось этого едкого запаха, после снятия клея их нужно будет промыть чистой водой.



Отмыть стекло можно разными способами / Фото Pexels

Также следите за тем, чтобы растворители не попадали на пластик на окне, ведь из-за этого он может испортиться.

Нашатырный спирт

Если вы воспользуетесь этим способом, вы можете сразу убить двух зайцев: отмоете скотч и пластиковую раму. Но во время чистки также нужно открыть окна, чтобы в помещение попадал свежий воздух.

Раствор соды

Соду нужно развести с водой до состояния густого раствора. Смесь нанесите на губку и затем ею протрите стекло, где остались следы от скотча. После того, как все отмоется, протрите окно водой.