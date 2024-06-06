Медведки очень часто появляются на огороде и наносят ущерб урожаю. И это насекомое может стать настоящей головной болью для садовода, ведь уничтожить ее достаточно сложно, и она очень быстро размножается.

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Как избавиться от медведки на огороде

Первый способ, вероятно, наиболее трудоемкий – это использование ловушек. Существует множество видов ловушек, которые вы можете сделать для медведки самостоятельно, или приобрести в магазине. Лучше всего подойдут бутылки или стаканы, наполненные пивом.

Для того, чтобы подготовить такую ловушку, вам нужно:

наполнить емкость на треть пивом;

закопать в землю, чтобы горлышко было вровень с землей;

отверстие прикрыть куском линолеума, дощечкой или чем-то плотным;

присыпать все это землей.

И не забудьте оставить небольшое отверстие, чтобы медведка заползла в емкость, почувствовав запах пива. А второй способ для отпугивания медведки – это высадить на участке специальные растения, которые запахом будут отпугивать вредителя.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Как отпугнуть медведок

Многие огородники считают, что настой луковой шелухи – это лучший вариант для отпугивания медведок. Для этого способа вам нужно залить шелуху водой в пропорции 1:5 и настаивать в течение 5 дней. После этого воду нужно использовать для полива грядок.

Также для борьбы с медведками будут полезны и керосин и песок. На килограмм песка вам нужно взять от 50 до 70 миллилитров керосина. Эту смесь нужно рассыпать по грядкам в расчете килограмм на квадратный метр. Это может быть затратно, но дачники убеждают, что это очень действенный метод.

А также некоторые хозяйки чувствуют, что лучшее средство от медведки – это цветы, которые высажены на участке. Клумбу нужно засеять бархатцами, черемухой и ольхой, и тогда вредители вам будут совсем нестрашны.