Капустянки дуже часто з'являються на городі та завдають шкоди врожаю. І ця комаха може стати справжнім головним болем для садівника, адже знищити її досить складно, і вона надзвичайно швидко розмножується.
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Як позбутися капустянки на городі
Перший спосіб, певно, найбільш трудомісткий – це використання пасток. Існує безліч видів пасток, які ви можете зробити для капустянки самостійно, або ж придбати у магазині. Найкраще підійдуть пляшки чи склянки, наповнені пивом.
Для того, щоб підготувати таку пастку, вам потрібно:
- наповнити місткість на третину пивом;
- закопати в землю, щоб горлечко було врівень із землею;
- отвір прикрити шматком лінолеуму, дощечкою чи чимось щільним;
- присипати все це землею.
Та не забудьте залишити невеликий отвір, аби капустянка заповзла у місткість, відчувши запах пива. А другий спосіб для відлякування капустянки – це висадити на ділянці спеціальні рослини, які запахом відлякуватимуть шкідника.
Як відлякати ведмедок
Чимало городників вважають, що настій лушпиння цибулі – це найкращий варіант для відлякування капустянок. Для цього способу вам потрібно залити лушпиння водою у пропорції 1:5 та настоювати протягом 5 днів. Після цього воду потрібно використати для поливу грядок.
Також для боротьби із капустянками будуть корисні і гас та пісок. На кілограм післку вам потрібно взяти від 50 до 70 мілілітрів гасу. Цю суміш потрібно розсипати по грядках в розрахунку кілограм на квадратний метр. Це може бути затратно, але дачники переконують, що це дуже дієвий метод.
А також деякі господині відчувають, що найкращий засіб від капустянки – це квіти, які висаджені на ділянці. Клумбу потрібно засіяти чорнобривцями, черемхою та вільхою, і тоді шкідники вам будуть зовсім нестрашні.