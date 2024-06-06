Капустянки дуже часто з'являються на городі та завдають шкоди врожаю. І ця комаха може стати справжнім головним болем для садівника, адже знищити її досить складно, і вона надзвичайно швидко розмножується.

Цікаво Як зберегти продукти холодними під час вимкнення світла: корисні поради

Як позбутися капустянки на городі

Перший спосіб, певно, найбільш трудомісткий – це використання пасток. Існує безліч видів пасток, які ви можете зробити для капустянки самостійно, або ж придбати у магазині. Найкраще підійдуть пляшки чи склянки, наповнені пивом.

Для того, щоб підготувати таку пастку, вам потрібно:

наповнити місткість на третину пивом;

закопати в землю, щоб горлечко було врівень із землею;

отвір прикрити шматком лінолеуму, дощечкою чи чимось щільним;

присипати все це землею.

Та не забудьте залишити невеликий отвір, аби капустянка заповзла у місткість, відчувши запах пива. А другий спосіб для відлякування капустянки – це висадити на ділянці спеціальні рослини, які запахом відлякуватимуть шкідника.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Як відлякати ведмедок

Чимало городників вважають, що настій лушпиння цибулі – це найкращий варіант для відлякування капустянок. Для цього способу вам потрібно залити лушпиння водою у пропорції 1:5 та настоювати протягом 5 днів. Після цього воду потрібно використати для поливу грядок.

Також для боротьби із капустянками будуть корисні і гас та пісок. На кілограм післку вам потрібно взяти від 50 до 70 мілілітрів гасу. Цю суміш потрібно розсипати по грядках в розрахунку кілограм на квадратний метр. Це може бути затратно, але дачники переконують, що це дуже дієвий метод.

А також деякі господині відчувають, що найкращий засіб від капустянки – це квіти, які висаджені на ділянці. Клумбу потрібно засіяти чорнобривцями, черемхою та вільхою, і тоді шкідники вам будуть зовсім нестрашні.