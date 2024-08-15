Ванна заблестит за несколько минут: лучшие лайфхаки с уксусом, которые все очищают

Почти в каждой ванной есть пятна от жесткой воды или следы на зеркалах. Чаще всего для очистки мы используем химические средства, однако в качестве альтернативы можно использовать уксус.

Эксперты говорят, что благодаря своей кислотности уксус растворяет даже стойкую грязь и убивает бактерии. Не стоит чистить уксусом мрамор и гранит, а все остальные твердые поверхности подходят идеально.

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Удаление минеральных отложений

Чтобы отчистить кран, полотняное полотенце промочите его уксусом. Оставьте на два часа, а тогда просто вытрите. Чтобы почистить слив, закройте трубу пробкой и налейте полстакана уксуса в раковину или ванну. Жидкость должна покрыть металлическую часть слива и уже через час деталь можно будет промыть и вытереть.

Очистка насадки душа

Насадку душа надо открутить и поместить ее в миску или пакет с большим количеством уксуса так, чтобы она была полностью погружена в жидкость. Оставьте ее в растворе на всю ночь, а утром протрите губкой и сполосните. Чтобы запах уксуса исчез, включите воду и промойте форсунки несколько минут.

Возвращение блеска зеркалам

Смешайте уксус с водой в равных пропорциях. Залейте жидкость в распылитель и встряхните. Полученной смесью надо побрызгать зеркало и вытереть сухой салфеткой из микрофибры.



Уксус поможет отчистить ванну / Фото Pexels

Удаление пятен в унитазе

Добавьте стакан уксуса в чашу унитаза и оставьте на ночь, а на следующее утро смойте. Такой способ подойдет для слабых пятен. Если же пятно устойчивое, то воду из унитаза надо протолкнуть в трубу и заполнить уксусом, оставить на ночь, а утром посыпать стенки пищевой содой и очистить ершиком.

Очистка плитки и швов

Уксус хорошо чистит фарфоровую и керамическую плитку. Смешайте одну часть уксуса с одной частью воды и распылите раствор на плитку.

Удаление засорения в трубах

В сливных трубах могут накапливаться мыло и грязь, которые приводят к засорению. Их можно убрать благодаря уксусу и соде. Сначала надо всыпать 0,5 стакана соды, а потом влить такое же количество уксуса в слив. Отверстие надо закрыть и оставить для действия на несколько минут. Далее внутрь надо влить очень горячую воду, которая поможет смыть засор, которое ослабит сода с уксусом.