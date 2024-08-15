Ванна заблищить за кілька хвилин: найкращі лайфхаки з оцтом, які все очищують

Майже у кожній ванній є плями від жорсткої води чи сліди на дзеркалах. Найчастіше для очистки ми використовуємо хімічні засоби, однак як альтернативу можна використати оцет.

Експерти кажуть, що завдяки своїй кислотності оцет розчиняє навіть стійкий бруд та вбиває бактерії. Не варто чистити оцтом мармур та граніт, а всі інші тверді поверхні підходять ідеально.

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Видалення мінеральних відкладень

Щоб відчистити кран, полотняний рушник промочіть його оцтом. Залишіть на дві години, а тоді просто витріть. Щоб почистити злив, закрийте трубу пробкою та налийте пів склянки оцту в раковину чи ванну. Рідина має покрити металеву частину зливу і вже за годину деталь можна буде промити та витерти.

Очищення насадки душу

Насадку душу треба відкрутити та помістити її в миску чи пакет з великою кількістю оцту так, щоб вона була повністю занурена в рідину. Залишіть її в розчині на всю ніч, а зранку протріть губкою та сполосніть. Щоб запах оцту зник, увімкніть воду та промийте форсунки кілка хвилин.

Повернення блиску дзеркалам

Змішайте оцет з водою у рівних пропорціях. Залийте рідину у розпилювач та струсіть. Отриманою сумішшю треба побризкати дзеркало та витерти сухою серветкою з мікрофібри.



Оцет допоможе відчистити ванну / Фото Pexels

Видалення плям в унітазі

Додайте склянку оцту в чашу унітаза та залишіть на ніч, а наступного ранку змийте. Такий спосіб підійде для слабких плям. Якщо ж пляма стійкіша, то воду з унітаза треба проштовхнути в трубу та заповнити оцтом, залишити на ніч, а зранку посипати стінки харчовою содою та очистити йоржиком.

Очищення плитки та швів

Оцет добре чистить порцелянову та керамічну плитку. Змішайте одну частину оцту з однією частиною води та розпиліть розчин на плитку.

Видалення засмічення в трубах

У зливних трубах можуть накопичуватися мило та бруд, які призводять до засмічення. Їх можна прибрати завдяки оцту та соді. Спочатку треба всипати 0,5 склянки соди, а тоді влити таку ж кількість оцту у злив. Отвір треба закрити та залишити для дії на кілька хвилин. Далі всередину треба влити дуже гарячу воду, яка допоможе змити засмічення, яке ослабить сода з оцтом.