Тучи мух со двора исчезнут навсегда: нужно только посадить несколько растений

Мухи – это постоянная проблема почти всех дачных домов, и очень многим садоводам приходится сталкиваться с этой проблемой. А борьба с насекомыми обычно идет с переменным успехом.

К счастью, все же существует способ, который поможет разогнать стада мух возле вашего дома и уже не думать о них до самого конца лета. И это довольно просто – нужно только посадить несколько растений, запаха которых эти насекомые не переносят.

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Герани

Мухи – это те вредители, которые не переносят запах почти всех видов гераней, поэтому этот симпатичный цветок может не только радовать вам глаз, но и защищать двор от нежелательных гостей. И недаром многие подоконники в сельских домах украшены именно геранью: потому что она может сдерживать нашествие этих насекомых.

Папоротник

В ландшафтном дизайне папоротники очень популярны, и они могут не только придать вашему дому и саду экзотический вид, но и сделать его свободным от мух. Впрочем, немного людей знают об этом их свойстве. Поэтому, чем больше папоротников на участке, тем меньше там будет мух.



Папоротник может отпугивать мух / Фото Pexels

Дикая полынь

Вам не обязательно высаживать эту траву в диком виде, хоть она и справится с задачей отогнания мух на отлично. Неплохо также будет высадить и декоративную разновидность полыни, которую часто можно встретить в цветниках.

Бузина

Еще один неплохой вариант против мух, но нужно не забывать об уходе за ним и своевременной обрезке. Еще одна морока с кустом бузины – нужно вовремя удалять корневую поросль, иначе он может заполонить все вокруг и повредить культурным растениям, а не только мухам.

Тмин

Вам не обязательно даже сажать тмин, ведь мух отпугивает даже запах семян, поэтому достаточно будет собрать его в саше, и в вашем арсенале появится еще одно оружие против надоедливых вредителей.