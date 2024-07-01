Мыши и крысы исчезнут навсегда: нужно только держать рядом эти 4 растения

Грызуны в саду, а тем более в доме могут принести немало проблем, и иметь дело с ними не хочет никто. Но если вы не хотите раскладывать химические средства против них, вы можете воспользоваться природными отпугивателями.

Если вы хотите быстрее отпугнуть крыс и сделать так, чтобы они больше не проникали на ваш участок, вы можете воспользоваться несколькими очень простыми и вполне безопасными методами их отпугивания.

Интересно Чтобы росли вдвое быстрее: чем нужно подкормить огурцы

Крысы – это животные, которые имеют очень чувствительные носы, поэтому они будут держаться подальше от мест, которые содержат неприятные для них запахи.

Лаванда

Это растение известно как то, что является очень эффективным для избавления от крыс, и все из-за ее очень насыщенного аромата, который кажется очень успокаивающим для людей, однако на крыс производит совсем другое впечатление.

Вы можете поставить вазу с лавандой у себя дома или высадить ее в саду для того, чтобы она действовала как определенная изгородь. Также вы можете разбросать сухие цветы лаванды вокруг входной двери вашего дома. Это фиолетовое растение имеет чрезвычайно устойчивый запах, который будет действовать неделями.

Хризантемы

Хризантемы – это не только красивые растения, но еще и такие, содержащие пестицид пиретрин, который ядовит для грызунов, но также ее используют еще и для того, чтобы бороться с вредителями естественным путем. Хризантемы считаются весьма полезными в борьбе с мухами, молью и муравьями.



Грызуны не любят хризантемы / Фото Pexels

Впрочем, учтите то, что эти растения могут также быть ядовитыми для кошек и собак, поэтому не стоит использовать их в доме, если вы имеете пушистого любимца.

Шалфей

Растения шалфея содержат туйон и цинеол, которые могут оказаться просто невыносимыми для крыс, поэтому они покинут участок, на котором растет это растение.

Вы можете рассыпать траву на почву, если не хотите ее высаживать, или разложить в трещинах возле дома.

Перечная мята

Перечная мята имеет пряный и острый аромат, который совсем не любят крысы, ведь она содержит ментол, который отпугивает грызунов.

Вы можете даже не высаживать свежее растение, а налить мятное масло на ватные диски и оставить их в разных местах вашего дома.