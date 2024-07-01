Миші та щури зникнуть назавжди: потрібно тільки тримати поряд ці 4 рослини

Гризуни у саду, а тим паче у домівці можуть принести чимало проблем, і мати справу з ними не хоче ніхто. Та якщо ви не хочете розкладати хімічні засоби проти них, ви можете скористатися природними відлякувачами.

Якщо ви хочете швидше відлякати щурів та зробити так, щоб вони більше не проникали до вашої ділянки, ви можете скористатися кількома дуже простими та цілком безпечними методами їхнього відлякування.

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Щури – це тварини, які мають дуже чутливі носи, тому вони будуть триматися якомога далі від місць, які містять неприємні для них запахи.

Лаванда

Ця рослина відома як та, що є дуже ефективною для позбавлення від щурів, і все через її дуже насичений аромат, який здається дуже заспокійливим для людей, проте на щурів справляє зовсім інше враження.

Ви можете поставити вазу з лавандою у себе вдома чи висадити її у садку для того, щоб вона діяла як певна огорожа. Також ви можете розкидати сухі квіти лаванди навколо вхідних дверей вашого будинку. Ця фіолетова рослина має надзвичайно стійкий запах, який буде діяти тижнями.

Хризантеми

Хризантеми – це не тільки красиві рослини, але ще й такі, що містять пестицид піретрин, який отруйний для гризунів, але також її використовують ще й для того, щоб боротися із шкідниками природним шляхом. Хризантеми вважаються досить корисними у боротьбі з мухами, міллю та мурахами.



Гризуни не люблять хризантеми / Фото Pexels

Втім, зважте на те, що ці рослини можуть також бути отруйними для котів та собак, тож не варто використовувати їх у домі, якщо ви маєте пухнастого улюбленця.

Шавлія

Рослини шавлії містять туйон та цинеол, які можуть виявитися просто нестерпними для щурів, тож вони покинуть ділянку, на якій росте ця рослина.

Ви можете розсипати траву на ґрунт, якщо не хочете її висаджувати, або ж розкласти у тріщинах біля будинку.

Перцева м'ята

Перцева м'ята має пряний та гострий аромат, який зовсім не люблять щури, адже вона містить ментол, який відлякує гризунів.

Ви можете навіть не висаджувати свіжу рослину, а налити м'ятну олію на ватні диски та залишити їх у різних місцях вашого будинку.