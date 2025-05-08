От крыс на участке можно избавиться многими интересными методами, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Грызуны не только вредят урожаю, который активно съедают, но и опасны, поскольку переносят различные болезни.

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Как избавиться от крыс со двора

Избавиться от крыс на участке можно довольно просто. Для этого будет достаточно высадить растения, чей аромат крысы не любят, поэтому вскоре с вашего участка они уйдут самостоятельно.

Крыс сильно отпугивает мята, которая является для грызунов отталкивающей, поэтому они стараются ее избегать любой ценой. Дачники советуют по периметру участка высадить кусты мяты.



Названы лучшие методы борьбы с крысами / Фото Pexels

Также крысы не любят запаха лука, чеснока, розмарина, лаванды и нарциссов. Для грызунов они также имеют неприятный запах, поэтому они стараются обходить эти растения стороной.

Слизни вредят урожаю, а на огороде их может быть очень много. Как избавиться от слизней – читайте в нашем материале.

Садоводы рассказывают, что крысы очень не любят бархатцы, поэтому некоторые их даже сажают в междурядья различных овощей, чтобы крысы не имели возможности пробраться к помидорам, огурцов, кабачков или других культур. Кроме того, цветы очень заметны, а крысы стараются избегать ярких растений.