Посадите их в саду уже сейчас: эти растения эффективно отпугивают мух

Мухи – это не очень опасные, но надоедливые насекомые, которые летом становятся особенно активными. И для того, чтобы от них избавиться, достаточно будет только окружить свой дом несколькими правильными растениями.

Когда лето в самом разгаре, в последнюю очередь хочется иметь дело с неприятными мухами. Но, к счастью, существует немало способов, которые помогают отпугнуть их. Например, вы можете просто посадить несколько простых растений возле своего дома.

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Мухи – это насекомые, которые обожают тепло, и как только они находят пищу и убежище в человеческих домах, они могут начать довольно быстро размножаться.

Базилик

Эксперты-садоводы убеждены, что размещать базилик будет лучше всего у окон и входов, чтобы мухи не могли проникать в дом. Кроме того, базилик очень удобен в приготовлении пищи, поэтому от этого растения вы получите двойную пользу. Его даже можно использовать для приготовления вкусных летних напитков.

Лаванда

Растения лаванды можно выращивать на улице, а букеты свежих цветов ставить в вазы в доме. Также вы можете сжигать лавандовое масло у входа в дом и окон. Аромат этого растения отпугивает мух, поэтому они не будут приближаться к вашему дому.

Кроме того, полезна лаванда и в отпугивании большого количества других вредителей – в том числе крыс и комаров.



Лаванда может отпугивать мух / Фото Pexels

Кожуры цитрусовых

Вам необязательно выращивать у себя дома лимонное дерево, и вы можете разложить кожуру фруктов в тех местах, где обычно замечаете больше всего насекомых – например, в саду и доме. Несмотря на то, что для людей аромат цитрусовых обычно кажется приятным, мухи его не переносят.

Острый перец

Если вы выращиваете перец у себя на участке, вы можете приготовить из него спрей, который будет эффективно отгонять мух. Смешайте стакан воды с чайной ложкой перца в бутылке с распылителем, а тогда брызгайте возле входа и мест, где собираются мухи.