Посадіть їх в саду вже зараз: ці рослини ефективно відлякують мух

Мухи – це не дуже небезпечні, але надокучливі комахи, які влітку стають особливо активними. Й для того, щоб їх позбутися, достатньо буде тільки оточити свій дім кількома правильними рослинами.

Коли літо у самому розпалі, в останню чергу хочеться мати справу з неприємними мухами. Та, на щастя, існує чимало способів, які допомагають відлякати їх. Наприклад, ви можете просто посадити кілька простих рослин біля своєї домівки.

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Мухи – це комахи, які обожнюють тепло, і щойно вони знаходять їжу та притулок у людських домівках, вони можуть почати досить швидко розмножуватися.

Базилік

Експерти-садівники переконані, що розміщувати базилік буде найкраще біля вікон та входів, аби мухи не могли проникати в оселю. Окрім того, базилік дуже зручний у приготуванні їжі, тож від цієї рослини ви отримаєте подвійну користь. Його навіть можна використати для приготування смачних літніх напоїв.

Лаванда

Рослини лаванди можна вирощувати на вулиці, а букети свіжих квітів ставити у вази в домі. Також ви можете спалювати лавандову олію біля входу до оселі та вікон. Аромат цієї рослини відлякує мух, тож вони не будуть наближатися до вашої домівки.

Окрім того, корисна лаванда й у відлякуванні великої кількості інших шкідників – зокрема й щурів та комарів.



Лаванда може відлякувати мух / Фото Pexels

Шкірки цитрусових

Вам необов'язково вирощувати у себе вдома лимонне дерево, та ви можете розкласти шкірки фруктів у тих місцях, де зазвичай помічаєте найбільше комах – наприклад, у саду та домі. Попри те, що для людей аромат цитрусових зазвичай здається приємним, мухи його не переносять.

Гострий перець

Якщо ви вирощуєте перець у себе на ділянці, ви можете приготувати з нього спрей, який буде ефективно відганяти мух. Змішайте склянку води з чайною ложкою перцю в пляшці з розпилювачем, а тоді бризкайте біля входу та місць, де збираються мухи.