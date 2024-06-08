Как избавиться от мух: несколько способов, которые действительно работают

Порой мухи бывают довольно надоедливыми, поскольку мешают отдыхать. Куда хуже – не дают спать всю ночь или же садятся на продукты, разнося лапками возбудителей опасных болезней.

Но избавиться от мух достаточно просто, если знать несколько универсальных средств борьбы. Чтобы коварные мухи исчезли, стоит воспользоваться одним из перечисленных ниже методов и убедитесь в том, что они действительно эффективны.

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Мухи очень чувствительны к эфирным маслам и резкому запаху трав. Отпугнуть их можно где угодно, используя диффузор.

Эфирные масла

Для приготовления раствора, вам надо смешать все ингредиенты и довести их до кипения.

тимьян – 1 чайная ложка;

– 1 чайная ложка; масло перечной мяты – 5 чайных ложек;

– 5 чайных ложек; масло эфирной лаванды – 5 чайных ложек;

– 5 чайных ложек; 0,5 литров воды.

Когда смесь остынет, влейте ее в диффузор и можете быть уверенными в том, что мухи будут обходить спальню или любое другое место в квартире.

Впрочем отвар варить не обязательно. Можете добавить в диффузор несколько капель эфирного масла лаванды, цитрусовых, эвкалипта или мяты.



Избавиться от мух можно довольно просто / Фото Pexels

Травы

Мухи очень не любят запаха базилика, лаврового листа, настурции, лаванды и мяты. Вы можете эти травы самостоятельно высадить в горшок или приобрести сухоцветы. А еще насекомые не любят запаха гвоздики, поэтому насыпьте небольшое количество на столе, чтобы мухи даже не залетали в помещение.

Уксус

Наполните чашки уксусом, чтобы отпугнуть мух. Запах уксуса отпугнет мух не только в доме, но и на улице.

Ловушки для мух

Для мух можно сделать ловушку на основе уксуса. Его надо смешать с сахаром и средством для мытья посуды. Полученную смесь перелейте в банку и закройте полиэтиленовой пленкой, а сверху закрепите резинкой, чтобы она не слетела. В пленке сделайте несколько отверстий, чтобы мухи попали внутрь и уже не смогли оттуда выбраться.

Также действенной является ловушка из пластиковой бутылки. Разрежьте ее на две части, и налейте в нижнюю половину сладкую жидкость, накрывая сверху верхней частью бутылки горловиной вниз. Мухи залетят в бутылку, но уже не смогут выбраться.

Москитная сетка

Кроме того, дома можно поставить москитные сетки, которые существенно помогут уменьшить количество мух до минимума, поскольку не дадут им попасть в квартиру. А еще москитная сетка эффективна тем, что не позволяет залетать в помещение надоедливым комарам.