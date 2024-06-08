Як позбутися мух: кілька способів, які справді працюють

Часом мухи бувають доволі набридливими, оскільки заважають відпочивати. Куди гірше – не дають спати всю ніч або ж сідають на продукти, розносячи лапками збудники небезпечних хвороб.

Та позбутися мух досить просто, якщо знати кілька універсальних засобів боротьби. Щоб підступні мухи зникли, варто скористатися одним із перелічених нижче методів та переконаєтеся в тому, що вони дійсно ефективні.

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Мухи дуже чутливі до ефірних олій та різкого запаху трав. Відлякати їх можна будь-де, використовуючи дифузор.

Ефірні олії

Для приготування розчину, вам треба змішати всі інгредієнти та довести їх до кипіння.

чебрець – 1 чайна ложка;

– 1 чайна ложка; олія перцевої м’яти – 5 чайних ложок;

– 5 чайних ложок; олія ефірної лаванди – 5 чайних ложок;

– 5 чайних ложок; 0,5 літрів води.

Коли суміш остигне, влийте її в дифузор та можете бути впевненими в тому, що мухи оминатимуть спальню чи будь-яке інше місце у квартирі.

Втім відвар варити не обов’язково. Можете додати в дифузор кілька крапель ефірної олії лаванди, цитрусових, евкаліпта чи м’яти.



Позбутися від мух можна досить просто / Фото Pexels

Трави

Мухи дуже не люблять запаху базиліку, лаврового листа, настурції, лаванди та м’яти. Ви можете ці трави самостійно висадити в горщик або ж придбати сухоцвіти. А ще комахи не люблять запаху гвоздики, тож насипте невеличку кількість на столі, аби мухи навіть не залітали в приміщення.

Оцет

Наповніть чашки оцтом, щоб відлякати мух. Запах оцту відлякає мух не лише в будинку, але й на вулиці.

Пастки для мух

Для мух можна зробити пастку на основі оцту. Його треба змішати з цукром та засобом для миття посуду. Отриману суміш перелийте в банку та закрийте поліетиленовою плівкою, а зверху закріпіть гумкою, щоб вона не злетіла. У плівці зробіть кілька отворів, щоб мухи потрапили всередину та вже не змогли звідти вибратися.

Також дієвою є пастка з пластикової пляшки. Розріжте її на дві частини, та налийте в нижню половину солодку рідину, накриваючи зверху верхньою частиною пляшки горловиною донизу. Мухи залетять в пляшку, але вже не зможуть вибратися.

Москітна сітка

Окрім того, вдома можна поставити москітні сітки, які істотно допоможуть зменшити кількість мух до мінімуму, оскільки не дадуть їм потрапити у квартиру. А ще москітна сітка ефективна тим, що не дозволяє залітати в приміщення надокучливим комарам.