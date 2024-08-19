Осы на природе будут убегать от вас: натуральные средства, которые ненавидят насекомых

Многие опасаются ездить на пикники в конце лета, ведь именно в этот период осы становятся особенно агрессивными. Но отпугнуть их вполне возможно.

Осы – это очень неприятные насекомые, и мало кто хочет иметь с ними дела. Особенно на пикнике, когда они вьются вокруг и пытаются укусить. Но, к счастью, отогнать их проще, чем вы представляли. И вот несколько средств, которые действительно работают.

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Уксус

Уксус – это практически универсальное вещество, которое используют для совершенно разных вещей: от приготовления пищи до отпугивания насекомых. Все, что вам нужно сделать – это смешать яблочный уксус, воду и сахар в миске, а после этого тщательно перемешать и оставить ловушку рядом с насекомыми. Они быстро утонут в жидкости и больше не будут вам докучать.

Масло гвоздики, герани и лемонграсса

Вам нужно смешать по несколько капель каждого из этих масел и воду, а также средство для мытья посуды. После этого залейте смесь в пульверизатор и опрыскайте все участки, где мешают осы. Смесь будет вредной для насекомых, поэтому они будут держаться подальше от вас.



Масла отпугивают ос / Фото Pexels

Мыло и вода

Для того, чтобы бороться с небольшими висячими гнездами ос, вы можете смешать несколько ложек моющего средства с водой, а затем разбрызгать жидкость вокруг. Она закупорит их дыхательные пути, и тогда осы почти мгновенно умрут.

Эфирное масло мяты

Запах перечной мяты может эффективно отпугивать насекомых, и вы можете попробовать применить его где угодно, просто распылив на участок, где чаще всего замечаете насекомых.