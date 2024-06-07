Как избавиться от воробьев на огороде: лайфхаки, которые могут удивить

Воробьи да и другие птицы могут уничтожать урожай на огороде, поэтому от них желательно избавляться, пока они окончательно его не уничтожат.

Чтобы спасти овощи, стоит бороться с птицами всеми возможными способами. Эксперты назвали несколько лайфхаков, которые являются легкими и удобными, поэтому вам не придется приложить слишком много усилий.

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Как отпугнуть птиц с огорода

Эффективных способов отпугивания воробьев не совсем много. Дешевых способов довольно мало, однако они дают 100% результат.

Биоакустические звуки

Прибор имитирует крики различных хищных птиц, поэтому является лучшим отпугивателем для животных. Эти устройства работают на батарейках, поэтому вам не придется постоянно заряжать прибор.

Ультразвуковой отпугиватель

Воробьи не любят ультразвука, поэтому стараются улетать от участков, где его слышат. Кроме того, такой отпугиватель является эффективным в борьбе с мышами. Если грызунов на огороде много, то они быстро покинут место.



Воробьев можно легко отпугнуть с огорода / Фото Pexels

Барьер

Птиц на огороде отпугивают барьеры. Садоводы советуют натянуть сетку на огороде или расставить шипы на заборах. Воробьи уже не смогут там сидеть, а сетка на огороде сделает невозможным порчу урожая.

Вода

Птицы довольно сильно боятся воды, поэтому установите на огороде разбрызгиватель на большие расстояния. Садоводы говорят, что защита от воробьев будет вам обеспечена.

Как сделать отпугиватель своими руками

Воробьи часто любят клевать клубнику, поэтому вы можете сделать отпугиватель от ягод за несколько минут. Для этого вам нужна только бутылка и палка. Из бутылки вам нужно сделать веер.

Вырежьте по диаметру несколько дырок, а пластик закрутите. На дне бутылки надо сделать еще одну дырку вставьте туда палку, которая будет доставать до горловины. Во время ветреной погоды бутылка будет крутиться, поэтому это позволит вам отпугнуть птиц от урожая.