Подогрейте белые носки в микроволновке: результат вас поразит
Источник:УНИАН
Лето –это просто идеальное время для того, чтобы носить белые носки. Впрочем, они все же имеют один серьезный минус, ведь очень быстро загрязняются. Но с этой проблемой можно справиться достаточно легко.
Белые носки могут дополнить любой образ, и из-за этой универсальности они чрезвычайно популярны. Впрочем, отстирать их иногда непросто, и особая проблема возникает с грязью, что въелась в подошву. К счастью, здесь на помощь может прийти обычная микроволновка.
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Иногда для того, чтобы вернуть носкам привлекательный вид, приходится тратить слишком много усилий: тереть их, обрабатывать отбеливателем, повторно бросать в стирку. Но есть гораздо более простой способ, который поможет с проблемой.
Как отстирать белые носки от черной подошвы
Самый простой способ справиться с грязью – это, конечно же, стиральная машина, ведь эту бытовую технику сейчас можно найти в каждой квартире. И для того, чтобы результат действительно порадовал, перед этим нужно замочить носки с любым отбеливателем.
А через 30 – 40 минут носки нужно постирать руками. После этого же можно отправить их в барабан стиральной машины, и перед этим стоит тщательно их постирать.
Стирать белые носки бывает непросто / Фото Pexels
Для того, чтобы они точно отстирались, в барабан можно положить специальные шарики для стирки, а дальше провести процедуру так, как обычно – добавить порошок, отбеливатель и выставить нужный режим стирки.
Если результат вас не удовлетворит, тогда можно снова воспользоваться замачиванием с отбеливателем, а затем постирать их еще раз. Только заметьте, что агрессивные средства во время стирки могут привести к тому, что одежда потеряет привлекательный вид и станет достаточно неопрятной.
Ручные способы стирки белых носков
Кроме стиральной машинки вы можете воспользоваться еще несколькими методами стирки, которые могут оказаться полезными в случае с загрязненными белыми носками:
- сода;
- нашатырный спирт;
- уксус.
Лайфхак с микроволновкой для стирки носков
Если вы не хотите тратить время на способы отмыть носки, вы можете использовать простой лайфхак. И вот как можно "приготовить" носки в микроволновке:
- натрите их хозяйственным мылом;
- сложите в пакет;
- включите микроволновку на максимальную мощность на две минуты.
После этого носки нужно будет хорошо сполоснуть и забросить в стиральную машинку как обычно.