Конечно же, хочется, чтобы после стирки полотенца выглядели как новенькие и были мягкими и душистыми. К сожалению, в условиях обычной стирки достичь этого результата получается не всегда. Иногда полотенца неприятно пахнуть, а иногда становятся жесткими и начинают колоться.

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При какой температуре стирать полотенца

Вам может показаться, что если вы добавите к стирке большое количество кондиционера для белья, это приведет к тому, что горячая вода в смеси со средством сохранит полотенца свежими и чистыми, однако часто это работает совсем не так. Кондиционер не дарит желаемой свежести, а взамен прорывает волокна и со временем начинает накапливаться.

Именно это является основной причиной, по которой полотенца становятся жесткими и хуже поглощают влагу.



Полотенца нужно стирать правильно / Фото Pexels

Вместо использования большого количества средства для стирки будет лучше воспользоваться обычным уксусом – это средство из кухни может вернуть вашему белью желаемую свежесть. К 10 литрам прохладной воды нужно добавить всего стакан уксуса и замочить в этой смеси полотенца.

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Такой раствор поможет удалить остатки моющего средства, что мог еще быть в полотенцах после стирки. Но нельзя забывать и о важности температуры во время стирки. Вместо горячей воды гораздо лучше будет использовать режим с 30 – 40 градусами. Этого будет достаточно для того, чтобы уничтожить микробы и одновременно не повредить волокна ткани.