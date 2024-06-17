Звісно ж, хочеться, аби після прання рушники виглядали як новенькі та були м'якими і запашними. На жаль, за умов звичайно прання досягти цього результату виходить не завжди. Іноді рушники неприємно пахнути, а іноді стають жорсткими та починають колотися.

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За якої температури прати рушники

Вам може здатися, що якщо ви додасте до прання велику кількість кондиціонера для білизни, це приведе до того, що гаряча вода в суміші із засобом збереже рушники свіжими та чистими, проте часто це працює зовсім не так. Кондиціонер не дарує бажаної свіжості, а натомість прориває волокна і з часом починає накопичуватися.

Саме це є основною причиною, з якої рушники стають жорсткими та гірше поглинають вологу.



Рушники потрібно прати правильно / Фото Pexels

Замість використання великої кількості засобу для прання буде краще скористатися звичайнісіньким оцтом – цей засіб з кухні може повернути вашій білизні бажану свіжість. До 10 літрів прохолодної води потрібно додати всього склянку оцту і замочити у цій суміші рушники.

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Такий розчин допоможе видалити залишки мийного засобу, що міг ще бути у рушниках після прання. Але не можна забувати і про важливість температури під час прання. Замість гарячої води набагато краще буде використовувати режим з 30 – 40 градусами. Цього буде достатньо для того, щоб знищити мікроби й водночас не пошкодити волокна тканини.