Чистка серебра в домашних условиях на самом деле совсем не сложная, а также – быстрая и безопасная. Впрочем, проводить ее нужно достаточно регулярно и с использованием правильных средств, поэтому Советы 24 делятся несколькими правилами очистки серебра.

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Как почистить серебро дома

Загрязнение серебра приводит к его окислению. И это явление используют в ювелирном деле для планомерного старения, впрочем, это также приводит и к потере привлекательного вида ваших украшений. И способ справиться с проблемой простой – использовать простые домашние средства для очистки.

Впрочем, учтите то, что использование химических веществ для чистки может не привести к желаемому результату. Поэтому гораздо лучше подойдут такие ингредиенты, как пепел, зубная паста, уксус и сода.

Как почистить серебро мелом

Мел нужно растереть в порошок и добавить немного воды, а затем нанести пасту на свое серебро. Аккуратно разотрите пасту по поверхности всего украшения, но не трите слишком сильно, чтобы не поцарапать камни и не расшатать их.



Серебро можно легко почистить дома / Фото Pexels

Как почистить украшения солью

Один из самых простых способов очистить ваши украшения от грязи дома – это воспользоваться продуктом, который точно есть на каждой кухне, а именно солью. Для этого вам нужно налить в алюминиевую кастрюлю стакан воды, и после закипания растворить чайную ложку соли. Если же загрязнения очень сильные, вы можете добавить больше соли.

Изделия нужно прокипятить в растворе в течение 10 – 15 минут.

Как почистить серебро мыльным раствором

Мыльный раствор поможет избавиться от свежих загрязнений, а также пыли. Если на ваших украшениях есть камни, нужно просто добавить чайную ложку жидкого мыла в стакан с водой и поместить изделие в раствор. После мытья не забудьте ополоснуть его.