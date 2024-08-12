Кухонные полотенца станут, как новенькие: простое средство от застарелого жира и грязи

Очень часто кухонные полотенца приходится заменять из-за того, что они становятся просто непригодными к использованию из-за большого количества грязи и жира, который не убирается даже после стирки. Но один способ стирать полотенца может все исправить.

Кухонные полотенца – это одни из самых загрязненных вещей в любом доме, ведь во время использования на них попадают почти все продукты, которые вы используете для приготовления пищи.

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Как постирать кухонные полотенца

Существует один идеальный способ стирки полотенец, который почти наверняка сделает ткань идеально чистой. И для этого перед стиркой их нужно замочить в специальном растворе. Для его приготовления вам понадобятся два простых ингредиента, которые точно есть у вас дома.

Поэтому для отбеливания полотенец, чтобы оно было действительно эффективным, вам понадобятся большая кастрюля и примерно 9 литров воды. Кроме того, возьмите сухой отбеливатель и несколько столовых ложек масла. Кроме того, возьмите чуть больше, чем полстакана стирального порошка.

Воду сначала вскипятите, а после того. как это произойдет, оставьте ее остыть на несколько минут. Добавьте масло и стиральный порошок и тщательно перемешайте горячий раствор. Впоследствии всыпьте одну ложку сухого отбеливателя, а чуть позже – вторую. Когда отбеливатель будет в воде, вам нужно внимательно перемешать раствор и следить, чтобы он не поднялся слишком сильно, ведь после добавления отбеливателя он начнет пениться.



Отбелить полотенца очень просто / Фото Pexels

Впоследствии положите в кастрюлю все грязные полотенца. Не наполняйте ее водой до краев, ведь тогда полотенца просто не влезут. Оставьте их так отмокать на 10 часов. Кастрюлю нужно накрыть крышкой, и все же периодически помешивать.

Когда время пройдет, вам нужно постирать полотенца – вы можете сделать это вручную, или положить их в стиральную машину.