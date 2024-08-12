Кухонні рушники стануть, як новенькі: простий засіб від застарілого жиру й бруду

Дуже часто кухонні рушники доводиться замінювати через те, що вони стають просто непридатними до використання через велику кількість бруду та жиру, що не прибирається навіть після прання. Але один спосіб прати рушники може все виправити.

Кухонні рушники – це одні з найбільш забруднених речей у будь-якому домі, адже під час використання на них потрапляють майже усі продукти, які ви використовуєте для приготування їжі.

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Як випрати кухонні рушники

Існує один ідеальний спосіб прання рушників, який майже напевно зробить тканину ідеально чистою. І для цього перед пранням їх потрібно замочити у спеціальному розчині. Для його приготування вам знадобляться два прості інгредієнти, які точно є у вас вдома.

Тож для відбілення рушників, аби воно було й справді ефективним, вам знадобляться велика каструля та приблизно 9 літрів води. Окрім того, візьміть сухий відбілювач та кілька столових ложок олії. Окрім того, візьміть трохи більше, ніж пів склянки прального порошку.

Воду спершу закип'ятіть, а після того. як це станеться, залиште її охолонути на кілька хвилин. Додайте олію та пральний порошок і ретельно перемішайте гарячий розчин. Згодом всипте одну ложку сухого відбілювача, а трохи пізніше – другу. Коли відбілювач буде у воді, вам потрібно уважно перемішати розчин та стежити, щоб він не піднявся надто сильно, адже після додавання відбілювача він почне пінитися.



Відбілити рушники дуже просто / Фото Pexels

Згодом покладіть у каструлю усі брудні рушники. Не наповнюйте її водою по вінця, адже тоді рушники просто не влізуть. Залиште їх так відмокати на 10 годин. Каструлю потрібно накрити кришкою, та все ж періодично помішувати.

Коли час мине, вам потрібно випрати рушники – ви можете зробити це вручну, або ж покласти їх до пральної машини.