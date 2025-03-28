Чем вывести пятна от кофе: гениальные методы, от которых не останется даже следа

Из-за досадной случайности, на одежде может появиться пятно от кофе, которое считается одним из самых сложных. Впрочем, спасти вещь можно достаточно просто. Для этого надо лишь воспользоваться проверенными методами, которые способны вывести кофейный напиток из волокон.

Простые и эффективные советы помогут избавиться даже от застарелых пятен, пишет 24 Канал. Попробуйте воспользоваться ими, чтобы убедиться в том, что они действительно работают.

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Газированная вода

Налейте газированную несладкую воду на пятно и осторожно промокните его чистой тканевой салфеткой. Углекислый газ, который содержится в воде, поможет вывести даже застарелое пятно на одежде. Процедуру можно повторить несколько раз, а потом прополоскать участок холодной водой и вытереть насухо чистым полотенцем. Если же пятно было застарелым, тогда стоит его еще раз бросить в стирку.

Соль с глицерином

Вывести свежее пятно от кофе поможет соль с глицерином. Все надо развести в одинаковой пропорции и нанести на пятно, оставить на несколько минут, а тогда постирать, как обычно, с добавлением порошка.



Соль с глицерином выводит пятно от кофе / Фото Pexels

Уксус

Смешайте одинаковые части уксуса и воды с добавлением нескольких столовых ложек стирального порошка. Сначала проверьте смесь на незаметном участке. Если паста не будет удалять краску с ткани, то вотрите смесь в пятно старой зубной щеткой, а после этого прополощите одежду.

Лимонная кислота

Преимущество этого метода выведения пятна в том, что лимонная кислота не вредит волокнам. Лимонную кислоту растворите в воде, тогда нанесите на пятно и оставьте на 5 минут. Тогда смойте кислоту, застирайте хозяйственным мылом и отправьте в стиральную машину.

Перекись водорода

Нанесите перекись водорода на пятно и оставьте на час, а потом постирайте любым удобным для вас способом.

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