Как только вы узнаете, какую пользу имеет кофейная гуща, то перестанете ее выбрасывать и начнете гораздо чаще ее применять в бытовой жизни, пишет 24 Канал. Такое органическое сырье можно охотно применить для домашних нужд и даже использовать как удобрение для цветов.

К теме Истории, живущих в чашке: как культура потребления кофе и чая отражает изменения в обществе

Нейтрализация запаха

В холодильнике время от времени может наблюдаться не совсем приятный запах. Чтобы от него избавиться, поставьте внутрь чашку с кофейной гущей и неприятный аромат сразу исчезнет. Хозяйки даже говорят, что если у вас руки после обработки рыбы, мяса или чеснока плохо пахнут, то нужно кофейной гущей потереть ладони и запах нейтрализуется.

Скраб для тела

С помощью кофейной гущи можно сделать замечательный скраб для тела. Для этого надо смешать гущу с морской солью и кокосовым маслом. Такой скраб даже прекрасно подходит для целлюлита. Использование средства несколько раз в неделю поможет избавиться от "апельсиновой корки".



Кофейный скраб избавляет от апельсиновой корки / Фото Pexels

Скрабирование кожи головы

Кофейную гущу часто выбирают для скрабирования кожи лица и головы. Чтобы сделать скраб для лица, гущу смешать нужно с водой и медом. Кожа после такого скрабирования становится увлажненной и гладкой.

Также стоит использовать кофейную гущу для скрабирования кожи головы. Скраб помогает отшелушивать мертвые клетки. Это помогает волосам крепнуть, а локонам быть эластичными и блестящими.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Подкормка растений

В кофейной гуще есть много питательных микроэлементов, поэтому ее можно добавлять к растениям, которые будут лучше расти. В зимнее время это могут быть комнатные вазоны. Гуща обогатит почву азотом.

Пробивание слива в раковине

Вы могли об этом и не догадываться, однако кофейная гуща помогает убрать мусор, который забился в раковине. Просто смешайте кофейную гущу со средством для мытья посуды, насыпьте в место слива воды, подождите 30 минут, а потом смойте водой из крана.