Як тільки ви дізнаєтеся, яку користь має кавова гуща, то перестанете її викидати й почнете набагато частіше її застосовувати в побутовому житті, пише 24 Канал. Таку органічну сировину можна залюбки застосувати для домашніх потреб та навіть використати як добриво для квітів.

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Нейтралізація запаху

У холодильнику час від часу може спостерігатися не зовсім приємний запах. Щоб від нього позбутися, поставте всередину чашку з кавовою гущею й неприємний аромат одразу зникне. Господині навіть кажуть, що якщо у вас руки після обробки риби, м’яса чи часнику погано пахнуть, то потрібно кавовою гущею потерти долоні й запах нейтралізується.

Скраб для тіла

За допомогою кавової гущі можна зробити чудовий скраб для тіла. Для цього треба змішати гущу з морською сіллю та кокосовою олією. Такий скраб навіть чудово підходить для целюліту. Використання засобу кілька разів на тиждень допоможе позбутися від «апельсинової шкірки».



Кавовий скраб позбавляє апельсинової шкірки / Фото Pexels

Скрабування шкіри голови

Кавову гущу часто обирають для скрабування шкіри лиця та голови. Щоб зробити скраб для обличчя, гущу змішати потрібно з водою та медом. Шкіра після такого скрабування стає зволоженою та гладенькою.

Також варто використовувати кавову гущу для скрабування шкіри голови. Скраб допомагає відлущувати мертві клітини. Це допомагає волоссю міцніти, а локонам бути еластичними та блискучими.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Підживлення рослин

У кавовій гущі є багато поживних мікроелементів, тож її можна додавати до рослин, які будуть краще рости. У зимову пору це можуть бути кімнатні вазони. Гуща збагатить ґрунт азотом.

Пробиття зливу у раковині

Ви могли про це й не здогадуватися, однак кавова гуща допомагає прибрати сміття, яке забилося в раковині. Просто змішайте кавову гущу із засобом для миття посуду, насипте в місце зливу води, зачекайте 30 хвилин, а тоді змийте водою з крана.