Будут сиять чистотой: чем отстирать грязные простыни и наволочки

Постельное белье может испачкаться и потускнеть, если его не бросать в стирку регулярно. Даже то белье, которое длительное время лежало в шкафу может начать плохо пахнуть и быть уже совсем не первой свежести. С помощью домашнего раствора из трех ингредиентов белье можно легко отстирать.

Свежую простыню любят все, особенно когда она хорошо пахнет, а еще чистая и свежая, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чем отмыть постельное белье

Наволочки и простыни постоянно загрязняются, поскольку на ткани накапливается пот, который приводит к появлению желтых пятен на постельном белье.

Эксперты рассказали, что лучшим способом почистить постельное белье является использование натуральных ингредиентов, которые точно найдутся на вашей кухне. Попробуйте замочить грязные простыни в тазике с теплой водой, с уксусом, пищевой содой и лимонным соком. Для раствора нужно несколько стаканов уксуса и несколько столовых ложек соды и немного лимонного сока.

Все эти три ингредиента приведут к шипящей реакции, которая и начнет выводить пятна с белья. Чтобы домашнее средство помогло избавиться от всех пятен, оставьте в этом растворе вещи хотя бы на несколько часов. Использовать можно светлое постельное белье, потому что с его помощью этот домашний раствор осветлит материал, а вам не придется использовать никакие агрессивные химические средства.



Домашний способ отчистить постельное белье / Фото Pexels

Уксус хорошо растворяет пятна от пота и убивает бактерии на простынях. Лимонный сок тоже хорошо удаляет пятна и имеет естественный отбеливающий эффект, который помогает восстановить тусклое белье.

Пищевая сода обладает высокой абсорбционной способностью, удаляя не только пятна, но и затхлые запахи, чтобы простыни имели свежий аромат. После нескольких часов постель нужно переложить в стиральную машину и добавить в емкость для стирального порошка несколько столовых ложек пищевой соды. После цикла стирки включите цикл полоскания и добавьте 120 миллиграммов уксуса в отсек для смягчения ткани.

Когда постельное белье высохнет, оно должно быть абсолютно чистым, без пятен и с хорошим запахом.