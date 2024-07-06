Желтые пятна от пота исчезнут с подушек: 3 копеечных средства, которые действительно работают

Если вы уже на протяжении длительного времени пользуетесь своей подушкой, тогда вы уже точно заметили, что со временем на ней начинают появляться неприятные желтые пятна от пота.

Пятна на подушке – это всегда неприятно, даже если смотреть на них приходится только тогда, когда вы заменяете наволочку. Впрочем, это явление абсолютно нормальное, и, к счастью, подушке можно довольно легко вернуть приятный вид.

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Почему на подушках появляются неприятные пятна

Человеческая голова, к сожалению, не является идеально чистой – даже тогда, когда вы накануне ее помыли. И коричневые пятна после сна возникают из-за жидкостей, накапливающихся на волосах и шее.

В частности, это могут быть:

пот;

вода;

кремы и бальзамы;

остатки шампуня и кондиционера.

И все эти вещества через наволочку впитываются в подушку, и на ней появляются желтые разводы и пятна. Особенно часто с этой проблемой приходится сталкиваться людям, которые любят засыпать с мокрыми волосами.



Подушки нужно регулярно чистить / Фото Pexels

Как вывести желтые пятна с подушки

Для того, чтобы почистить подушку вам на самом деле даже необязательно ее стирать. Если загрязнение еще совсем свежее, вы можете достичь успеха без лишних трудностей. Поэтому, вы можете воспользоваться этими тремя народными средствами:

теплая вода и сок лимона. Эти средства нужно смешать в пропорции 2:1 и нанести на пятна на 15 минут и протереть ткань мокрой тканью;

уксус и сода в соотношении 1:1 – пасту нужно нанести на грязные участки на 15 минут, а после этого тщательно протереть влажной губкой;

сок половины лимона нужно вылить на следы пота, а после этого посыпать их солью и протереть.

Если же пятна остались, подушку стоит все же постирать. Стирать такие вещи, если вы замечаете разводы, нужно дважды в год. Перед тем, как начинать процесс стирки, попробуйте полить ее смесью половины стакана лимонного сока и половины стакана перекиси. Оставьте на час и постирайте изделие в машинке с обычным порошком для белых вещей.