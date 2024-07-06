Жовті плями від поту зникнуть з подушок: 3 копійчані засоби, які дійсно працюють

Якщо ви вже протягом тривалого часу користуєтеся своєю подушкою, тоді ви вже точно помітили, що з часом на ній починають з'являтися неприємні жовті плями від поту.

Плями на подушці – це завжди неприємно, навіть якщо дивитися на них доводиться тільки тоді, коли ви замінюєте наволочку. Втім, це явище абсолютно нормальне, і, на щастя, подушці можна досить легко повернути приємний вигляд.

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Чому на подушках з'являються неприємні плями

Людська голова, на жаль, не є ідеально чистою – навіть тоді, коли ви напередодні її помили. І коричневі плями після сну виникають через рідини, що накопичуються на волоссі та шиї.

Зокрема, це можуть бути:

піт;

вода;

креми та бальзами;

залишки шампуню та кондиціонера.

І всі ці речовини через наволочку вбираються в подушку, й на ній з'являються жовті розводи та плями. Особливо часто з цією проблемою доводиться стикатися людям, які полюбляють засинати з мокрим волоссям.



Подушки потрібно регулярно чистити / Фото Pexels

Як вивести жовті плями з подушки

Для того, щоб почистити подушку вам насправді навіть необов'язково її прати. Якщо забруднення ще зовсім свіже, ви можете досягти успіху без зайвих труднощів. Отож, ви можете скористатися цими трьома народними засобами:

тепла вода та сік лимона. Ці засоби потрібно змішати у пропорції 2:1 та нанести на плями на 15 хвилин й протерти тканину мокрою тканиною;

оцет і сода у співвідношенні 1:1 – пасту потрібно нанести на брудні ділянки на 15 хвилин, а після цього ретельно протерти вологою губкою;

сік половини лимона потрібно вилити на сліди поту, а після цього посипати їх сіллю та протерти.

Якщо ж плями залишилися, подушку варто все ж випрати. Прати такі речі, якщо ви помічаєте розводи, потрібно двічі на рік. Перед тим, як починати процес прання, спробуйте полити її сумішшю половини склянки лимонного соку та половини склянки перекису. Залиште на годину та виперіть виріб у машинці зі звичайним порошком для білих речей.