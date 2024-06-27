Озимий часник найкраще викопувати в середині липня. Не варто викопувати його швидше, бо всередині він ще може бути м’яким. А якщо запізнитися і викопати часник набагато пізніше, то овоч не зможе довго зберігатися, тому все треба робити правильно.

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Загалом треба розуміти, що термін дозрівання часнику залежить від сорту та кліматичних умов вирощування. Ранньостиглі сорти озимого часнику викопують через 90 днів після появи сходів, а пізньостиглі аж через 110 днів. Найкраще викопувати часник вранці або в прохолодний день, бо сильна спека може пересушити зубчики.

Коли викопувати літній часник

Ярий часник дозріває у серпні. Час викопування визначають за листям, які починають жовтіти. Щоб дізнатися, чи час його викопувати, просто навмання викопайте будь-які 2 – 3 головки, щоб зрозуміти ступінь його дозрівання.

Дозрілий літній часник починає хилитися до землі, а бадилля стає жовтим. Часточки легко відокремлюються та очищаються від лушпиння, а луска на головках стає фіолетового кольору.



Часник треба викопувати у липні та червні / Фото Pexels

Як правильно викопувати часник

Прибирання часнику треба проводити в суху та сонячну погоду. Головки підкопуйте вилами чи лопатою разом з листям та стеблами. Акуратно очищайте їх від землі та ставте на просушування. Можете зав’язати часник в пучки чи підв’язати на сонці. Через кілька тижнів стебла та коріння відрізайте.

Далі часник треба відсортувати. Заражені та пошкоджені голівки видаліть. Якщо він почав проростати – треба його позбуватися.