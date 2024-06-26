Для цибулі найкраще використовувати перевірені підживлення. Для росту найкраще підходять азотні добрива, які добре впливають на ріст та дадуть хороший урожай.
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Городники також використовують фосфорні добрива, щоб не лише підгодувати, але й захистити цибулю від хвороб. Найкращими добривами для цибулі вважається аміачна селітра, нітрофосфат та калієва сіль.
Підгодівля впливає на ріст цибулі / Фото Pexels
Чим підживити цибулю
Прихильники екологічного підживлення люблять використовувати марганцівку. На 1 літр вам знадобиться лише 3 крупинки. Розчин повинен бути ледь рожевим.
Полив цибулі марганцівкою допоможе наситити її необхідними речовинами та захистить від різних захворювань. А ще розчин бореться зі шкідливими мікроорганізмами та паразитами.
У липні корисно підживлювати цибулю золою, яка містить калій та фосфор, які є доволі необхідні цибулі. Для розчину вам знадобиться 200 грамів золи та 1 відро окропу. Перемішайте добре золу та дайте їй настоятися 3 дні, а тоді вже поливайте розчином грядки.
Городники радять використовувати таке добриво не частіше, ніж 3 рази на сезон, але не пізніше 2 тижнів до збору врожаю.