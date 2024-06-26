Для лука лучше всего использовать проверенные подкормки. Для роста лучше всего подходят азотные удобрения, которые хорошо влияют на рост и дадут хороший урожай.

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Огородники также используют фосфорные удобрения, чтобы не только подкормить, но и защитить лук от болезней. Лучшими удобрениями для лука считается аммиачная селитра, нитрофосфат и калиевая соль.



Подкормка влияет на рост лука / Фото Pexels

Чем подкормить лук

Сторонники экологической подкормки любят использовать марганцовку. На 1 литр вам понадобится всего 3 крупинки. Раствор должен быть едва розовым.

Полив лука марганцовкой поможет насытить его необходимыми веществами и защитит от различных заболеваний. А еще раствор борется с вредными микроорганизмами и паразитами.

В июле полезно подпитывать лук золой, которая содержит калий и фосфор, которые довольно необходимы луку. Для раствора вам понадобится 200 граммов золы и 1 ведро кипятка. Перемешайте хорошо золу и дайте ей настояться 3 дня, а потом уже поливайте раствором грядки.

Огородники советуют использовать такое удобрение не чаще, чем 3 раза в сезон, но не позднее 2 недель до сбора урожая.