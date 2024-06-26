Регулярный уход обеспечивает здоровый рост помидоров, снижает риск заболеваний и вредителей. Если постоянно за ними ухаживать, то это обеспечивает высокую урожайность и качество плодов, что является основной целью выращивания этих овощей.

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Подливание помидоров

Помидоры нуждаются в регулярном поливе, особенно во время жары. Поливайте их периодически и избегайте передвижения.

Если вы выращиваете помидоры в теплице, то надо следить за температурой. Нельзя допустить до перегрева овощей, поскольку они быстро потеряют завязи и бутоны, а пыльца станет бесплодной. Чтобы уменьшить температуру, теплицу надо регулярно проветривать, открывать окна и двери и не забывать о поливе овощей.

Подкормка помидоров

Очень важно подпитывать помидоры удобрениями. Можете использовать минеральные или органические. В них содержатся много необходимых веществ для роста и плодоношения. Дачники часто используют нитроаммофоску в жидком виде. 1 чайную ложку вещества надо развести в ведре воды. На каждый куст нужен 1 литр раствора. Подкормку стоит повторить через неделю, а если почва истощена – удобрять дважды в неделю.



Помидоры надо подпитывать / Фото Pexels

Пасынкование помидоров

Первое пасынкование проводят через 2 недели после высадки рассады. Повторять его надо каждые 14 дней. Удаляйте боковые побеги, чтобы все внимание ушло на развитие главного стебля.

Подвязывание помидоров

Высокие сорта помидоров надо подвязывать, чтобы удержать их вертикально и предотвратить ломку ветвей. Воспользуйтесь для этого ухода палочками или подвязочными материалами.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Уничтожение вредителей

Помидоры может атаковать белокрылка, медведка или тля. Важно защитить овощи от этих вредителей и использовать органику или химические средства.

Повышение урожайности

Для повышения урожайности, опрыскайте растения раствором борной кислоты. Нужно взять 10 граммов порошка и развести в 10 литрах воды. Этим раствором обрабатывайте помидоры 2 раза в течение 10 дней.