Регулярний догляд забезпечує здоровий ріст помідорів, знижує ризик захворювань і шкідників. Якщо постійно за ними доглядати, то це забезпечує високу врожайність і якість плодів, що є основною метою вирощування цих овочів.

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Підливання помідорів

Помідори потребують регулярного поливу, особливо в час спеки. Поливайте їх періодично та уникайте пересування.

Якщо ви вирощуєте помідори у теплиці, то треба стежити за температурою. Не можна допустити до перегрівання овочів, оскільки вони швидко втратять зав’язі та бутони, а пилок стане безплідним. Щоб зменшити температуру, теплицю треба регулярно провітрювати, відчиняти вікна й двері та не забувати про поливання овочів.

Підживлення помідорів

Дуже важливо підживлювати помідори добривами. Можете використовувати мінеральні чи органічні. У них містяться багато необхідних речовин для росту та плодоношення. Дачники часто використовують нітроамофоску в рідкому вигляді. 1 чайну ложку речовини треба розвести у відрі води. На кожен кущ потрібен 1 літр розчину. Підживлення варто повторити через тиждень, а якщо ґрунт виснажений – удобрювати двічі на тиждень.



Помідори треба підживлювати / Фото Pexels

Пасинкування помідорів

Перше пасинкування проводять через 2 тижні після висаджування розсади. Повторювати його треба кожних 14 днів. Видаляйте бокові пагони, щоб вся увага пішла на розвиток головного стебла.

Підв’язування помідорів

Високі сорти помідорів треба підв’язувати, щоб утримати їх вертикально та запобігти ламанню гілок. Скористайтеся для цього догляду паличками чи підв’язувальними матеріалами.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Знищення шкідників

Помідори може атакувати білокрилка, мідниця чи тля. Важливо захистити овочі від цих шкідників та використовувати органіку чи хімічні засоби.

Підвищування врожайності

Для підвищування врожайності, обприскайте рослини розчином борної кислоти. Потрібно взяти 10 грамів порошку та розвести в 10 літрах води. Цим розчином обробляйте помідори 2 рази протягом 10 днів.