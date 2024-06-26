Позакореневе підживлення помідорів потрібно проводити й в липні та наприкінці червня. Робити це можна шляхом обприскування листя, стебел помідорів та ґрунту навколо рослини.

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Чим обприскувати помідори під час цвітіння

Для того, щоб підживити помідори, ви можете використати кілька різних засобів, і всі вони дадуть дуже непоганий ефект та появу зав'язі на кущах.

Борна кислота. Це дуже високоефективне добриво, яке чудово впливає на обмінні процеси помідорів та допоможе навіть у випадку, коли на рослинах взагалі не з'являється зав'язь. Для використання потрібно підготувати розчин: 5 грамів кислоти на 10 літрів теплої води. Зважайте, що в холодній воді борна кислота розчиняється погано.

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Йод з молоком. Цей засіб допоможе запобігти обпаданню зав'язі. Та важливо, щоб молоко було нежирним, не більше, ніж 2,5%. В іншому ж випадку таке обприскування принесе більше шкоди, ніж користі, адже від жирного молока на помідорах утвориться плівка, яка буде заважати фотосинтезу. Для приготування розчину потрібно літр молока розчинити у 10 літрах води та 5 краплях йоду.



Обприскувати помідори дуже важливо / Фото Pexels

Стимулятори зав'язі. Ці засоби можна придбати в магазині, і вони точно забезпечать появу плодів на томатах за будь-якої погоди, і навіть якщо поряд немає ніяких комах.