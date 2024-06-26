Внекорневую подкормку помидоров нужно проводить и в июле и в конце июня. Делать это можно путем опрыскивания листьев, стеблей помидоров и почвы вокруг растения.

Интересно Без паники: вот как вывести змей с участка и частного дома

Чем опрыскивать помидоры во время цветения

Для того, чтобы подкормить помидоры, вы можете использовать несколько различных средств, и все они дадут очень неплохой эффект и появление завязи на кустах.

Борная кислота. Это очень высокоэффективное удобрение, которое прекрасно влияет на обменные процессы помидоров и поможет даже в случае, когда на растениях вообще не появляется завязь. Для использования нужно подготовить раствор: 5 граммов кислоты на 10 литров теплой воды. Учитывайте, что в холодной воде борная кислота растворяется плохо.

Любиш лайфхаки, які допомагають створити затишок в домі. Лови ще один! Забезпечити особливий аромат допоможе 100% арабіка від Gemini. Обсмажена спеціально під еспресо, вона наповнить дім кавово-вершковими нотками. Для максимального ефекту радимо купувати каву в зернах та заварювати з допомогою професійної кавомашини чи гейзерної кавоварки.

Йод с молоком. Это средство поможет предотвратить опадание завязи. Но важно, чтобы молоко было нежирным, не более, чем 2,5%. В противном же случае такое опрыскивание принесет больше вреда, чем пользы, ведь от жирного молока на помидорах образуется пленка, которая будет мешать фотосинтезу. Для приготовления раствора нужно литр молока растворить в 10 литрах воды и 5 каплях йода.



Опрыскивать помидоры очень важно / Фото Pexels

Стимуляторы завязи. Эти средства можно приобрести в магазине, и они точно обеспечат появление плодов на томатах при любой погоде, и даже если рядом нет никаких насекомых.