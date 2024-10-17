Прокрастинация исчезнет за считанные минуты: надежный способ, который стоит испытать

Иногда бывает такое состояние, что есть и работа, которую нужно выполнить, и понимание ее важности, а вот желание браться за задачу все не возникает.

Прокрастинация – это самый страшный враг продуктивности, и хорошего самочувствия. Она также является и противоположностью отдыха, ведь после дня, проведенного в размышлениях о работе, за которую вы так и не взялись, вы совсем не будете чувствовать себя заряженными энергией, пишет "Начни что-то!".

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Как побороть прокрастинацию

Если вы чувствуете, что не можете заставить себя взяться за работу, но одновременно и не отдыхаете от нее, это значит, что вы страдаете от прокрастинации. И справиться с ней бывает очень непросто, но есть один способ, который почти гарантированно и очень быстро поможет.

Первый шаг – возьмитесь за работу. Да, звучит очень просто и одновременно практически невозможно, но есть один трюк. Поставьте таймер на 5 минут и пообещайте, что вы будете делать работу только этот отрезок времени.



С прокрастинацией можно справиться / Фото Pexels

Когда вы понимаете, что задача продлится совсем недолго, взяться за нее уже будет гораздо проще. Наш мозг очень любит завершенные процессы, поэтому этот трюк может сработать даже лучше, чем вы ожидаете. Главное – полностью сосредоточиться на задании, как будто вы действительно ожидаете завершить его за отведенные несколько минут.

Если пройдет 5 минут, и вы все еще не будете чувствовать желание продолжать – остановитесь. Но в большинстве случаев на этот момент вы уже будете "в потоке" и просто продолжите работать.

Эта техника идеально подходит для задач, которых вы избегаете месяцами. И, кто знает – возможно, то задание, что вы откладывали столько времени, и вправду можно выполнить за какие-то 5 минут.