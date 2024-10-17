Прокрастинація зникне за лічені хвилини: надійний спосіб, який варто випробувати

Іноді буває такий стан, що є й робота, яку потрібно виконати, і розуміння її важливості, а ось бажання братися за завдання все не виникає.

Прокрастинація – це найстрашніший ворог продуктивності, та й хорошого самопочуття. Вона ж також є й протилежністю відпочинку, адже після дня, проведеного у роздумах про роботу, за яку ви так і не взялися, ви зовсім не відчуватимете себе зарядженими енергією, пише "Почни щось!".

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Як побороти прокрастинацію

Якщо ви відчуваєте, що не можете змусити себе взятися до роботи, але водночас і не відпочиваєте від неї, це значить, що ви страждаєте від прокрастинації. І впоратися з нею буває дуже непросто, але є один спосіб, який майже гарантовано і дуже швидко допоможе.

Перший крок – візьміться за роботу. Так, звучить дуже просто і водночас практично неможливо, але є один трюк. Поставте таймер на 5 хвилин і пообіцяйте, що ви будете робити роботу тільки цей відрізок часу.



З прокрастинацією можна впоратися / Фото Pexels

Коли ви розумієте, що завдання триватиме зовсім недовго, взятися за нього вже буде набагато простіше. Наш мозок дуже любить завершені процеси, тож цей трюк може спрацювати навіть краще, ніж ви очікуєте. Головне – повністю зосередитися на завданні, як наче ви й справді очікуєте завершити його за відведені кілька хвилин.

Якщо пройде 5 хвилин, і ви все ще не відчуватимете бажання продовжувати – зупиніться. Але у більшості випадків на цей момент ви вже будете "в потоці" і просто продовжите працювати.

Ця техніка ідеально підходить для завдань, яких ви уникаєте місяцями. І, хто знає – можливо, те завдання, що ви відкладали стільки часу, і справді можна виконати за якісь 5 хвилин.